Воронежский «Факел» сыграет контрольный матч с московским «Локомотивом» 3 июля

группа ФК "Факел" ВКонтакте. Фото: другой источник.

3 июля «Факел» сыграет матч в Москве в рамках подготовки к сезону в Премьер-лиге. На «РЖД Арене» футболисты воронежской команды померяются силами с московским «Локомотивом». Игра начнется в 16.30.

Матч решили провести в закрытом режиме. То есть, на него не пустят зрителей, не будет и прямой видеотрансляции.

По аналогичному принципу организуют и три других товарищеских матча «Факела». 23 июня без присутствия болельщиков наша команда встретится в Ростове-на-Дону с ФК «Ростов». А 9 июля также в закрытом режиме, скорее всего, двумя составами утром и вечером «Факел» померяется силами с хорошо знакомым московским «Торпедо».

От кого что скрывать, не совсем понятно. Зарубежный рынок игроков сейчас для нас выглядит малодоступным, а отечественный и так все специалисты хорошо знают. Казалось бы, напротив, в условиях отмены международных матчей болельщикам нужно больше российского футбола, хотя бы и неофициальных игр. Но, как говорится, хозяин барин, тут уж ничего не поделаешь.