Воронежские ветеринары спасли лисенка со сломанной лапой

Фото с сайта управления ветеринарии Воронежской области

Жители Калачеевского района Воронежской области подобрали раненого лисенка и принесли в Бюджетное учреждение Воронежской области «Калачеевская районная станция по борьбе с болезнями животных». Ветеринары осмотрели зверька и выямнили, что у него сломана лапа. Заведующим городским ветеринарным участком Александр Доброскокин лично прооперировал рыжего пациента – наложил ему на место перелома шину.

После выздоровления будут решать, что делать с лисенком дальше.

Кстати, воронежские зоологи выхаживают самых разнообразных диких животных. Подробности читайте в нашем материале.