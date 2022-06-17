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Происшествия17 июня 2022 10:25

Под Воронежем водитель «Рено» вылетел на «встречку», врезался в «Сканию» и погиб

Полицейские выясняют, почему мужчина потерял контроль над машиной
Юрий КОЗЛОВ
От "Рено" после столкновения с грузовиком мало что осталось. Фото с телеграм-канала ГУ МВД России по Воронежской области.

От "Рено" после столкновения с грузовиком мало что осталось. Фото с телеграм-канала ГУ МВД России по Воронежской области.

Фото: другой источник.

В пятницу, 17 июня, около часа ночи в Новоусманском районе на 49 километре дороги Тамбов – Воронеж случилась смертельная авария.

27-летний водитель «Рено-Логан» выехал на встречную полосу. Этот маневр оказался для него роковым. Навстречу мчалась «Скания». От удара страшной силы разворотило всю переднюю часть «Рено». Водитель легковой машины умер до приезда скорой. 22-летнему воронежцу, рулившему грузовиком, помощь врачей не потребовалась.

Водитель "Скании" в аварии серьезных травм не получил. Фото с телеграм-канала ГУ МВД России по Воронежской области.

Водитель "Скании" в аварии серьезных травм не получил. Фото с телеграм-канала ГУ МВД России по Воронежской области.

Фото: другой источник.

Полицейские выясняют причину того, что водитель «Рено» вылетел на встречную полосу.

Напомним, 16 июня около 15 часов на дороге Новая Усмань – Сомово столкнулись «Шкода-Фабиа» с «девяткой». Отечественную машину отбросило на стоявшую на перекрестке «ГАЗель». В аварии получил травмы 63-летний водитель «девятки», его увезли в больницу.