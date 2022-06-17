В Воронеже на выходных синоптики прогнозируют небольшие дожди

В ближайшую субботу не забудьте захватить с собой зонт. Фото: Иван МАКЕЕВ

Воронежские синоптики дали прогноз погоды на ближайшие выходные. По их данным, вероятны небольшие дожди, но в целом погода будет благоприятна для отдыха – не жаркая, но и не холодная. А вот в начале следующей недели столбик термометра будет держаться недалеко от отметки +30.

- Такая жара продлится недолго. Уже примерно с середины следующей недели снова пойдут дожди, и температура опустится до нынешних показателей – то есть до +23…+25 градусов, - рассказали в Воронежском гидрометцентре.

В ночь на субботу, 18 июня, при переменной облачности синоптики прогнозируют +13 градусов. Днем на солнце будут набегать тучи. Температура поднимется до +23. Возможен небольшой дождь.

В воскресенье, 19 июня, ночью также вероятен слабый дождь. Будет облачно при +13 градусах. Днем потеплеет до +25. Солнце иногда будет скрываться за тучами.

В ночь на понедельник, 20 июня, западный ветер сменится на юго-западный. Снова метеорологи обещают переменную облачность на этот раз при +16 градусах. Днем солнце порой будет скрываться за тучами. При этом придет жара до +29 градусов.

Во вторник, 21 июня, снова луна порой будет выглядывать сквозь облака, будет совсем тепло - +18 градусов. Днем вернется западный ветер. На солнце могут набегать тучи, и тогда возможен небольшой дождь. Столбик термометра будет держаться в районе +28.