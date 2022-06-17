1,5 миллиона рублей кредита оформил на себя воронежец по научению мошенников

Больше тех миллионов «заработали» на доверчивых воронежцах мошенники за минувшие сутки. Они обманули 14 человек.

Среди потерпевших – 51-летний воронежец, которому позвонили «представители банка» с сообщением о несанкционированном доступе. Незнакомцы сообщили, что злоумышленники пытаются оформить на него кредит.

- Звонившие предлагали защитить сбережения путем перевода денежных средств на безопасный резервный счет, а также рекомендовали оперативно оформить заявку на кредит, чтобы защититься от действий злоумышленников, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.

Мужчина поддался на убедительные речи звонивших и оформил на свое имя два потребительских кредита, средства с которых потом перечислил на указанные ему реквизиты. Причиненный ущерб составил около полутора миллионов рублей.

Злоумышленников ищут полицейские.