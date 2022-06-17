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Происшествия17 июня 2022 9:40

1,5 миллиона рублей кредита оформил на себя воронежец по научению мошенников

Все седства мужчина перевел злоумышленникам
Ирина КАЗАНИНА

Больше тех миллионов «заработали» на доверчивых воронежцах мошенники за минувшие сутки. Они обманули 14 человек.

Среди потерпевших – 51-летний воронежец, которому позвонили «представители банка» с сообщением о несанкционированном доступе. Незнакомцы сообщили, что злоумышленники пытаются оформить на него кредит.

- Звонившие предлагали защитить сбережения путем перевода денежных средств на безопасный резервный счет, а также рекомендовали оперативно оформить заявку на кредит, чтобы защититься от действий злоумышленников, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.

Мужчина поддался на убедительные речи звонивших и оформил на свое имя два потребительских кредита, средства с которых потом перечислил на указанные ему реквизиты. Причиненный ущерб составил около полутора миллионов рублей.

Злоумышленников ищут полицейские.