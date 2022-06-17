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Происшествия17 июня 2022 8:56

Пьяный житель Воронежской области до смерти забил свою мать

Женщина умерла через два дня после побоев
Ирина КАЗАНИНА
Подозеваемому грозит до 15 лет лишения свободы

Подозеваемому грозит до 15 лет лишения свободы

Фото: из архива «КП»

В одном из домов на улице Тельмана села Переволочное Калачеевского района обнаружили тело 50-летней женщины со следами побоев. Изучив все улики и обстоятельства, оперативники заподозрили в причинении тяжкого вреда здоровью потерпевшей ее 30-летнего сына.

- По предварительным данным, в ночь с 11 на 12 июня 30-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поссорился с матерью, - рассказали в ГУ МВД по Воронежской области. – Мужчина набросился на мать, избивая ее ногами и руками в область головы и грудной клетки. Последующие два дня женщина провела дома, где от полученных телесных повреждений скончалась.

Сообщение об обнаружении трупа поступило в полицию 14 июня. Подозреваемого задержали, в отношении него возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Мужчине грозит лишение свободы на срок до 15 лет.