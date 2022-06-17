Пьяный житель Воронежской области до смерти забил свою мать

Подозеваемому грозит до 15 лет лишения свободы Фото: из архива «КП»

В одном из домов на улице Тельмана села Переволочное Калачеевского района обнаружили тело 50-летней женщины со следами побоев. Изучив все улики и обстоятельства, оперативники заподозрили в причинении тяжкого вреда здоровью потерпевшей ее 30-летнего сына.

- По предварительным данным, в ночь с 11 на 12 июня 30-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поссорился с матерью, - рассказали в ГУ МВД по Воронежской области. – Мужчина набросился на мать, избивая ее ногами и руками в область головы и грудной клетки. Последующие два дня женщина провела дома, где от полученных телесных повреждений скончалась.

Сообщение об обнаружении трупа поступило в полицию 14 июня. Подозреваемого задержали, в отношении него возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Мужчине грозит лишение свободы на срок до 15 лет.