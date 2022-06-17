В массовом ДТП под Воронежем пострадал водитель ВАЗа

Фото Михаила Фролова Фото: из архива «КП»

В четверг, 16 июня, на автодороге «Новая Усмань - Сомово» столкнулись три автомобиля. По предварительным данным полиции, 28-летняя водитель на «Шкоде Фабиа» совершила опасный маневр и спровоцировала столкновение с ВАЗ- 21093 под управлением 63-летнего мужчины. После этого отечественную легковушку отбросило на стоящую на перекрестке «ГАЗель», за рулем которой находился 30-летний водитель.

В результате аварии водитель ВАЗа получил различные травмы и был госпитализирован.

По факту ДТП в полиции проводят проверку, выясняют все обстоятельства происшествия.