Под Воронежем без вести пропал 66-летний пенсионер

Фото со страницы сообщества "Поисковый отряд "ЛизаАлерт" Воронежской области" соцсети "Вконтакте"

Поисковики из воронежского отряда «Лиза Алерт» просят о помощи в розыске 66-летнего Крохина Александра Ивановича. Мужчина проживает в свх. Масловский Новоусманского района. Однако о его судьбе ничего не известно с 8 июня. В этот день родные приехали навестить пенсионера, но дома его не оказалось. С тех пор его местонахождение неизвестно.

Приметы Александра: рост 150 см, худощавого телосложения, волосы черные, глаза карие.

Во что был одет – не известно.

Если вы что-то знаете о пропавшем, позвоните поисковикам по телефону: 8-800-700-54-52 или на номер 112.