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Общество17 июня 2022 7:06

Под Воронежем без вести пропал 66-летний пенсионер

Мужчину с 8 июня ищут родные
Ирина КАЗАНИНА
Фото со страницы сообщества "Поисковый отряд "ЛизаАлерт" Воронежской области" соцсети "Вконтакте"

Фото со страницы сообщества "Поисковый отряд "ЛизаАлерт" Воронежской области" соцсети "Вконтакте"

Поисковики из воронежского отряда «Лиза Алерт» просят о помощи в розыске 66-летнего Крохина Александра Ивановича. Мужчина проживает в свх. Масловский Новоусманского района. Однако о его судьбе ничего не известно с 8 июня. В этот день родные приехали навестить пенсионера, но дома его не оказалось. С тех пор его местонахождение неизвестно.

Приметы Александра: рост 150 см, худощавого телосложения, волосы черные, глаза карие.

Во что был одет – не известно.

Если вы что-то знаете о пропавшем, позвоните поисковикам по телефону: 8-800-700-54-52 или на номер 112.