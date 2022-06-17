Восстановленную воронежцами советскую иллюминацию предлагают передать на баланс муниципалитета

Страница сообщества «Защита культурного наследия Воронежа» в соцсети «Вконтакте»

История восстановленной в 2020 году советской иллюминации «Пионерский костер» на крыше дома на площади Застава получила продолжение. Об этом сообщили на странице сообщества «Защита культурного наследия Воронежа» в соцсети «Вконтакте».

Тогда, два года назад, чиновники заявили о готовности оснастить конструкцию энергосберегающими лампами и подключить ее к городской электросети. Дело в том, что воронежцы - инициаторы возрождения иллюминации восстановили с помощью обычных ламп накаливания и подсоединили к домовой электросети. Это не только увеличило нагрузку на общедомовые коммуникации, но и создавало риск возникновения пожара.

Однако до настоящего времени композицию «Пионерский костер» так и не модернизировали.

Воронежцы направили в адрес Управления дорожного хозяйства запрос о дальнейшей судьбе иллюминации и получили ответ, что, пока «Костер» находится в частной собственности, совершать с ним какие-то действия муниципалитет не имеет права.

Для оформления документов собственнику необходимо обратиться в Управление имущественных и земельных отношений. Теперь активисты с помощью мэрии выясняют, кому принадлежит конструкция.