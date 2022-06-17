Из-за низкого качества материалов на Плехановской в Воронеже разрушилась пятая часть тротуарных плиток

Фото управы Ленинского района

В Ленинском районе Воронежа начались работы по гарантийному ремонту тротуаров. Их за свой счет проводят подрядчики, ранее выполнявшие мощение дорожек. По условиям контракта гарантия действует в течение четырех лет с момента укладки.

В ходе контрольных мероприятий сотрудники управы выявляют дефекты плиточного мощения. Например, разрушения обнаружились на улице Плехановская.

- Согласно экспертным заключениям, в большинстве случаев, причиной локальных разрушений является низкое качество строительных материалов, - отметили в управе Ленинского района. - Представители управы района выявили около 20% плиточного покрытия подлежащего ремонту, где работы выполнены два года назад.

Сейчас подрядчик частично меняет плитку на участке улицы Плехановской от Кольцовской до Никитинской.