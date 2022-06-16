Воронежский «Факел» продлил контракт с полузащитником Алиханом Шаваевым

Алихан Шаваев остается в "Факеле" по крайней мере еще на один сезон. Фото: с сайта ФК "Факел"

Руководители «Факела» продлили контракт с полузащитником Алиханом Шаваевым. Хавбек выступает за наш клуб с лета 2021 года. Алихан провел за «Факел» 23 официальных матча и забил в них два гола.

На данный момент полузащита «Факела» выглядит так: Роман Акбашев, Олег Дмитриев, Андрей Мендель, Ираклий Квеквескири, Алихан Шаваев и Денис Шепилов. Для Премьер-лиги игроков в середине поля пока маловато. Очевидно, что прежде всего есть нехватка игроков, больше ориентированных на атаку, чем на оборону.

Немного у «Факела» пока и нападающих. Их всего три: Максим Максимов, Хызыр Аппаев и Георгий Гонгадзе.