В Воронеже возбудили второе уголовное дело о пропаже денег во время реконструкции «Орленка»

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По материалам прокурорской проверки в Воронеже возбудили еще одно уголовное дело о хищении денежных средств при реализации национального проекта, выделенных на благоустройство парка «Орленок». Не досчитались еще 200 тысяч рублей. Об этом сообщили в надзорном ведомстве 16 июня.

Установлено, что в 2020 году между управлением строительной политики мэрии и ООО «Воронежкамень» был заключен муниципальный контракт на выполнение благоустройства парка. Именно по этому контракту и были выявлены признаки хищения на общую сумму свыше 200 тысяч.

На основании материалов прокуратуры органами дознания возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Ранее надзорное ведомство проверило соблюдение действующего законодательства в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда». По итогам возбудили дело из-за хищения на реконструкции «Орленка» полумиллиона рублей. Их не досчитались по договору с подрядчиком ООО Строительная компания «ВСБ».