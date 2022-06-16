Почти все собственники участков в воронежском Северном лесу согласились забрать земли на Ростовской

Собственники участков в Северном лесу Воронежа получат альтернативные земли на улице Ростовская. Со всеми уже заключили соответствующие договоры. Правда, от подписания отказался один из владельцев – физическое лицо. Об этом рассказал руководитель регионального департамента имущественных и земельных отношений Сергей Юсупов на пресс-конференции в четверг, 16 июня.

Соглашение будет действовать в течение трех лет. Сейчас идет оформление земель на Ростовской. Однако в этом вопросе есть сложности.

- Участки относятся к категории лесов. В собственность муниципалитета они перейдут только после утверждения этого решения в Минсельхозе. Только тогда мы сможем осуществить обмен, - рассказал Юсупов. – Процедура согласования очень длительная – может занимать до двух лет.

Отметим, парк «Северный лес» является памятником природы областного значения. Это означает, что вырубка деревьев там разрешена только в санитарных целях. Однако уже неоднократно местные жители сообщали, что под видом вырубки сухостоя спиливают здоровые деревья. После инцидента летом 2020 года, когда подрядная организация установила забор и начала вырубку, власти пообещали, что переведут земли в собственность региона или муниципалитета. До сих пор этот вопрос остается открытым.