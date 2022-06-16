Пьяный воронежец пытался угнать машину

Фото из архива КП Фото: Из архива "КП"

В Северном микрорайоне Воронежа пьяный 20-летний парень пытался угнать автомобиль. Его попытку пресекли бдительные горожане и вызвали сотрудников полиции. Об этом 16 июня рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Очевидцы позвонили стражам порядка и сообщили, что неизвестный пытается угнать чужую машину на улице Хользунова. Прибывший на место происшествия наряд ГИБДД задержал злоумышленника. Оказалось, что парень ранее уже был судим за имущественные преступления. Его доставили в отдел полиции, там он дал показания, признал свою вину и пояснил, что был пьян.

Проходя мимо авто, молодой человек дернул ручку двери и она оказалась открытой. Тогда он сел в салон и запустил двигатель. Машина, оставленная владельцем на задней передаче, врезалась в бордюр.

По данному факту правоохранители возбудили уголовное дело ч. 1 ст. 166 УК РФ («Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения»). Злоумышленнику грозит до шести лет лишения свободы.