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Спорт16 июня 2022 14:55

Фан-шоп воронежского «Факела» закрыли до 20 июня

Это вынуждены были сделать, чтобы не мешать покраске осветительных мачт стадиона
Юрий КОЗЛОВ
Фан-шоп не будет работать до 20 июня включительно. Фото со страницы ФК "Факел" ВКонтакте.

Фан-шоп не будет работать до 20 июня включительно. Фото со страницы ФК "Факел" ВКонтакте.

Фото: другой источник.

Фан-шоп «Факела», расположенный на улице Студенческой рядом с Центральным стадионом профсоюзов, не будет работать до 20 июня включительно. Об этом сообщили в группе клуба ВКонтакте.

Назвали и причину временного закрытия. Дело в том, что в течение ближайших дней будут красить осветительные мачты Центрального стадиона профсоюзов. Чтобы не мешать этим работам, и приняли такое решение. Видимо, после покраски начнут устанавливать новое, более мощное освещение, отвечающее требованиям Премьер-лиги.

В клубе извинились перед болельщиками за доставленные неудобства.