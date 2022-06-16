В Воронеже на видео попала квартирная кража гастролерши из Брянской области

Воровка удаляется со своей добычей. Фото: кадр с видео

19 мая в полицию обратились жители многоэтажки на улице Богдана Хмельницкого Железнодорожного района. Они заявили, что их квартиры обокрали. Люди рассказали, что вечером у них пропали сумки. При этом двери их квартир по разным причинам были открыты.

Оперативники посмотрели записи видеокамер. Под их подозрение попала женщина, которую вскоре задержали. Оказалось, что 27-летняя жительница Брянской области приехала погостить к родственникам. А заодно занялась привычным для себя промыслом, за который уже была судима – кражами. Воровка не особо утруждала себя, просто ходила по подъезду и дергала ручки дверей. Если они не были закрыты, осторожно забирала находившиеся неподалеку сумки с деньгами и документами. Так за несколько минут преступница обокрала две квартиры. Женщина признала свою вину.

- Возбуждены уголовные дела по части 3 статьи 158 УК РФ «Кража». Воровке грозит до шести лет лишения свободы. Ее отправили в СИЗО, - сообщили в региональном ГУ МВД.