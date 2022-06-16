В облздраве рассказали о состоянии выпавшего с балкона в воронежском райцентре 3-летнего мальчика

Фото - СУ СКР по Воронежской области

Выпавший с балкона в Павловске трехлетний мальчик сейчас находится в реанимации в воронежской областной больнице. Об этом рассказали в департаменте здравоохранения 16 июня.

Сразу после падения ребенка по скорой доставили в Павловскую районную больницу. Там врачи оказали ему необходимую медицинскую помощь. Затем его транспортировали в ОДКБ №2 для дальнейшего лечения.

– Ребенок находится в отделении реанимации, врачи оценивают его состояние как тяжелое, – добавили в облздраве.

Напомним, трагедия произошла в Павловске. 3-летний мальчик выпал из окна балкона на третьем этаже квартиры на улице Гагарина. Там днем у дедушки гостили двое внуков трех и семи лет. В какой-то момент мужчина вышел из комнаты и оставил детей без присмотра. Тогда младший мальчик открыл дверь и вышел на балкон, где взобрался на ящик и выпал в приоткрытую створку окна на землю. Следователи организовали проверку.