Около 17 тысяч воронежских квартир обследовали на предмет утечек газа после ЧП на улице Хользунова

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

После взрыва бытового газа из-за утечки в квартире на улице Хользунова в Воронеже провели массовые рейды по многоквартирным домам, особе внимание уделяя адресам, где газовики не были несколько лет, как это выяснилось в случае с взрывом. Организацию проверок взяла на себя государственная жилищная инспекция. 16 июня в прямом эфире в областном Доме журналистов руководитель ГЖИ Диана Гончарова рассказала о предварительных результатах этих рейдов:

- За этот период мы смогли при участии газовой службы, сотрудников полиции и содействии УК обследовать около 17 тысяч квартир. И эта работа еще продолжается. Не всегда собственники не допускали проверяющих к себе из умысла. Причины бывают самые разные. Одни по незнанию считали, что у них все хорошо, раз запаха газа нет. Другие боялись открывать двери незнакомым людям или опасались мошенников, которые в последнее время активизировались под видом газовиков.

На рассмотрение в ГЖИ после подобных рейдов поступило больше тысячи материалов, и люди активизировались. Но, по мнению Гончаровой, есть много недоработок в нормативных документах.

- Например, сейчас необходимо проработать механизм установки газоанализаторов в квартиры. Стоимость оборудования разная, в зависимости от его функций. Например, датчик утечки газа с сигналом стоит около двух тысяч рублей, а аппарат, отключающий газ в случае утечки – дороже. И не всем доступен. И необходимо предусмотреть программу помощи малообеспеченным семьям по установке таких газоанализаторов, - считает Диана Петровна.