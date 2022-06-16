Воронежцам рассказали, как решить проблему протекающей крыши

Диана Гончарова. Фото Галины Фурсовой

Одним из самых частых поводов для обращения в государственную жилищную инспекцию становится протекающая кровля. Об этом в прямом эфире в областном Доме журналистов 16 июня рассказала руководитель ГЖИ области Диана Гончарова.

В частности жалобщики сетуют, что эта проблема для многих стала хронической, квартиры регулярно заливает во время дождей и в период таяния снега, а обращения к управляющей компании не дают результатов.

- Тут надо разбираться в каждом конкретном случае, - говорит Диана Ивановна. – Если крыша течет постоянно и ничего длительное время не меняется, несмотря на обращения в УК, то, вероятно, проблема кроется в общем износе кровли – она требует капитального ремонта.

Диана Гончарова пояснила, что к компетенции УК относится локальный ремонт аварийного участка крыши в месте протечки. Но в том случае, когда вся крыша находится в аварийном состоянии, наложение латок эффекта не дает, и у жильцов складывается впечатление, что УК не реагирует.

- Однако, выезжая с проверкой, наш инспектор видит, что меры приняты, но они неэффективны, - продолжает Гончарова. – В этом случае я рекомендую собственникам выяснить, когда в плане Фонда капремонта стоит ремонт кровли на вашем доме. Возможно, проведение этих работ надо ускорить. И хорошим союзником в решении этой проблемы может стать именно УК. Готовьте обращение в Департамент ЖКХ и ФКР области с помощью обслуживающей организации.

Но случается, что по весне течь начинает даже недавно капитально отремонтированная крыша. В чем тут причина?

- В снежные зимы на крышах и карнизах многоэтажных домов скапливается снег и наледь. Убирать их по закону обязаны обслуживающие организации, - рассказала Гончарова. – Но делают они это зачастую непрофессионально, в процессе уборки повреждая крыши. Проблема обнаруживается весной, когда квартиры начинает затапливать. В этом случае устранять неполадки должны сотрудники УК.