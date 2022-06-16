Сбербанк будет сотрудничать с Группой компаний «Благо»

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Документ подписали заместитель Председателя Правления Сбербанка Анатолий Попов и первый заместитель генерального директора ГК «Благо» Дмитрий Фосман.

Цель соглашения — повышение эффективности деятельности сторон. Банк обязуется предоставить компании полный спектр банковских услуг, в том числе комплексное обслуживание счетов, возможность эффективно размещать временно свободные финансовые ресурсы. Будут обеспечены современные банковские технологии управления финансовыми ресурсами и продуктами, повышена операционная эффективность компании за счёт оптимизации бизнес-процессов и технологий, оказана аналитическая и информационная помощь.

Дополнительно стороны намерены рассмотреть возможность обучения представителей компании по программам Корпоративного университета Сбера, а также сотрудничество и обмен опытом в сфере управления внутренними бизнес-процессами, в том числе с использованием методологии производственной системы Сбера, практик краудсорсинга, по ряду других направлений. Будут проведены мероприятия по повышению уровня кибербезопасности компании. К сотрудничеству могут привлекаться дочерние общества Сбера, обладающие необходимыми компетенциями по направлениям сотрудничества, в первую очередь цифровыми.

Анатолий Попов, заместитель Председателя Правления ПАО Сбербанк: «В условиях сегодняшней экономической повестки для Сбера приоритетом является стремление поддержать, развить и максимально обезопасить бизнес наших партнёров. Соглашение, которое мы заключаем с ГК ″Благо″, полностью отвечает этим задачам. Мы готовы к тесному сотрудничеству с партнёром и развитию нашего взаимодействия».

Дмитрий Фосман, первый заместитель генерального директора ГК «Благо»: «ГК «Благо» давно является заметным игроком российского АПК. В последние годы наша компания уверенно развивается, и Сбербанк является активным участником наших успехов. Наши предложения и инициативы всегда находят живой, профессиональный и компетентный отклик у коллег. В наших планах расширение взаимодействие со Сбером не только как с банком, но и как с экосистемой сервисов. Сегодня, когда бизнесу необходимо искать новые решения, участвовать в импортозамещении, перестраивать экономические цепочки, искать новые возможности для роста и развития в изменившихся условиях, особенно важно иметь партнёра, с которым есть глубокое взаимопонимание и доверие. Несомненно, Сбербанк является для нас таким партнёром. И сегодняшним соглашением мы открываем новую главу нашего партнерства».