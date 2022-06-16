Воронежец перевел аферистам более 3,5 млн рублей, пытаясь спастись от кредита

Фото из архива КП Фото: Из архива "КП"

Более 3,5 млн рублей перевел мошенникам мужчина в Воронеже в попытке спастись от кредита. Подробности рассказали в ГУ МВД по Воронежской области 16 июня

Ему позвонила аферистка и представились сотрудниками службы безопасности банка. Она рассказали 36-летнему воронежцу, что неизвестные атаковали его банковский счет и пытаются оформить на его имя кредит, и чтобы сохранить сбережения, мужчине нужно перевести их на специальный безопасный счет. Мужчина доверился мошеннице и, последовав ее инструкциям, «исчерпал» свой кредитный потенциал: оформил заявки, получил кредит, обналичил его в банкомат, а затем перевел деньги.

Расставшись со средствами, он попытался связаться с сотрудницей банка, но телефон был не доступен. Осознав, что стал жертвой мошенников, он обратиться в полицию. Возбуждено уголовное дело.