Жителя Воронежской области будут судить за смерть женщины и двоих детей в ДТП

Виновнику аварии грозит до 15 лет тюрьмы Фото: с сайта СУ СК России по Воронежской области

Жителя Аннинского района будут судить за ДТП, в котором погибли женщина и двое детей. 31-летний мужчина сел за руль пьяным. Расследование уголовного дело завершено. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Воронежской области в четверг, 16 мая.

Авария произошла 27 марта 2022 года на дороге Анна-Бобров. Мужчина был за рулем «Форд Фокуса» пьяным, при этом он ехал со скоростью около 110 км. в час. Нарушив правила дорожного движения, он выехал на встречку, где столкнулся с автомобилем «Лада Гранта». 44-летяя женщина-водитель, а также ее 10-летний сын и 15-летняя дочь скончались на месте.

Виновника аварии и его 25-летнего и 34-летнего пассажиров доставили в больницу. Травмы одного из пострадавших квалифицировали, как «повлекшие тяжкий вред здоровью».

После выписки из больницы виновника заключили под стражу. Он полностью признал свою вину. Теперь по п. «а» ч. 6 ст. 264 УК РФ ему грозит от 8 до 15 лет лишения свободы.