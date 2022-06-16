Под Воронежем УАЗ «Патриот» снес ограждение: пострадала пассажирка

Фото - ГУ МВД по Воронежской области

Авария произошла на 507 км трассы М-4 «Дон» в Рамонском районе. В 13:04 в среду, 15 июня, УАЗ «Патриот» снес дорожное ограждение и опрокинулся на крышу. В результате 50-летняя пассажирка оказалась на больничной койке. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.

По данным полиции, находившийся за рулем внедорожника 52-летний водитель не обеспечил видимость в направлении движения, поэтому и влетел в металлическое ограждение.

Сотрудники полиции продолжают проводить проверку и устанавливают обстоятельства ДТП.