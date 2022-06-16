Водитель и пассажир детского такси пострадали в ДТП в центре Воронежа

"Лада Гранта" врезалась в "Хендай Туксон" Фото: ГУ МВД России по Воронежской области.

В ДТП с участием «Яндекс. Такси» пострадали два человека. Авария произошла у дома №86 на улице Ленина примерно в 7.55 четверга, 16 июня. Подробности рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области.

По предварительным данным, 22-летний воронежец за рулем «Лады Гранты», двигаясь в сторону проспекта Революции, врезался в «Хендай Туксон», которым управлял 85-летний мужчина. Иномарка совершала поворот на Вавилова, двигаясь в сторону Ломоносова.

Водитель такси и его 22-летний пассажир получили травмы. Их доставили в больницу. Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.