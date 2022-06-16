Заведующую детсада в воронежском райцентре оштрафовали за работу воспитателей в выходные

Сотрудники детского сада № 1 Верхнехавского района сообщили в прокуратуру о нарушении трудовых прав. Надзорное ведомство провело по этому поводу проверку и поделилось результатами 16 июня.

Было установлено, что в марте воспитатели работали в выходные дни без письменного распоряжения работодателя. Дополнительных выплат педагоги за это не получили. Кроме того, за работу в ночное время без доплаты остались и сторожа.

Прокуратура района возбудила в отношении заведующей детским садом дело об административном правонарушении по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (неполная выплата в установленный срок заработной платы, других выплат, осуществляемых в рамках трудовых отношений). В адрес руководителя также направили представление об устранении нарушений.

В итоге главный бухгалтер детсада привлечен к дисциплинарной ответственности, заведующая – к административной в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей. Приняты меры к устранению нарушений.