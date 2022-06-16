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Общество16 июня 2022 10:43

Возле озера Круглое в Воронеже обнаружили несанкционированную свалку

Информацию направили в правоохранительные органы
Евгения ФРОЛОВА
Фото - департамента экологии и природных ресурсов Воронежской области

Фото - департамента экологии и природных ресурсов Воронежской области

На территории памятника природы «Озеро Круглое» в Воронеже специалистами при осмотре выявлен факт размещения отходов. Об этом сообщили в пресс-службе департамента природных ресурсов и экологии региона 16 июня.

Несанкционированную мусорную свалку нашли на улице Княжеской. Там же ранее экологи установили незаконное проведение работ по планированию территории. Информацию передали правоохранителям для выявления виновных лиц и привлечения их к ответственности.

– Ситуация, сложившаяся вокруг озера Круглое, остается на непрерывном контроле департамента, основная цель которого – недопущение снижения экологической ценности особо охраняемой природной территории, – добавили в департаменте.