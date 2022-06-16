В Воронеже эвакуировали торговый комплекс «Арена»

Фото из архива КП Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

В областном центре днем 16 июня эвакуировали посетителей и сотрудников торгово-развлекательного комплекса «Арена». Об этом сообщили очевидцы в группе «Мой и твой Воронеж» во ВКонтакте.

Как отметили в ГУ МЧС по региону, причиной этого стала сработавшая пожарная тревога. Прибывшие на место спасатели констатировали: ложный вызов.

После проверки системы пожарной безопасности заработали в штатном режиме, а сотрудникам разрешили занять свои рабочие места. Следовательно, посетители также спокойно прошли в торговый центр.