Рекультивация свалки в Воронежской области обойдется в 106 млн рублей

В Воронежской области ищут подрядчика, который проведет рекультивацию несанкционированной свалки твердых коммунальных отходов в Грибановском районе. Об этом пишет издание «De-Facto» со ссылкой на документацию, опубликованную на сайте госзакупки.

Начальная максимальная цена контракта составляет 106,1 млн рублей. Работы затронут весомую площадь. Сейчас свалка разрослась до 11,1 га. Рекультивацию надо завершить к 31 октября 2024 года.

В данный момент на несанкционированной свалке в Грибановском районе лежит 97,8 тыс кубометров отходов.

Заявки на аукцион принимаются до 23 июня. Сами торги будут проведены 26 июня.