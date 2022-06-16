В Воронеже во время рейда автоинспекторы поймали преступника, находившегося в розыске

Из более 300 остановленных водителей восемь оштрафовали. Фото: из архива «КП»

В Воронеже автоинспекторы с 10 по 13 июня провели сплошные проверки машин на одной из улиц города. За четыре дня они остановили более 300 автомобилей. Семь водителей отказались от прохождения алкотеста, за это они будут оштрафованы. А еще один мужчина ответит за уже подтвержденную езду в пьяном виде.

Самым солидным «уловом» стал водитель, задержанный 11 июня в 6.10 у дома № 16 на улице Краснознаменная. Автоинспекторы остановили «Датсун Он До». Им рулил 44-летний воронежец, оказавшийся пьяным. Водитель от прохождения алкотеста отказался. При проверке по информационной базе ГИБДД оказалось, что этот мужчина дважды был лишен прав общим сроком на три года. Он также вместе с машиной числился в розыске за причастность к преступлению. Теперь с ним продолжают разбираться сотрудники городского отдела полиции № 8.

Сотрудники ГИБДД обращаются к неравнодушным гражданам: если вы стали свидетелем грубых нарушений правил, в том числе езды за рулем в пьяном виде, сообщите об этом ближайшему наряду ДПС или в дежурную часть по телефону 112 (круглосуточно).