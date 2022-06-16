В центре Воронежа расцвело редкое тюльпановое дерево

Воронеж Пешком, ВКонтакте. Фото: другой источник.

В центре Воронежа расцвело очень редкое для климата Центрального Черноземья тюльпановое дерево. Его сняли посетители Алексеево-Акатова монастыря, расположенного по адресу: улица Освобождения Труда, 1В, что совсем недалеко от главной улицы города – проспекта Революции.

Дерево выглядит в пору цветения очень красиво – на ветках появились желтые бутоны, похожие на тюльпаны. Правда, пахнут они по-другому – больше похоже на то, как будто ты проходишь мимо грядки огурцов.

Обычно тюльпановое дерево можно встретить в России только в Сочи и в ботаническом саду в Ялте. Но, как видим, есть и исключение. Одна их сестер Алексеево-Акатова монастыря, ухаживающая за садом, купила саженец и посадила. А он прижился. Что в принципе неудивительно, учитывая потепление климата. Например, сейчас под Воронежем уже можно вырастить арбузы. Не исключено, что через энное количество лет дойдет очередь и до бананов.