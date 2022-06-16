Воронежцев предупреждают о сильном ветре

В Воронежской области продлили желтый уровень погодной опасности. Жителям региона следует быть осторожнее минимум до 18.00 четверга, 16 июня. Такие данные опубликовали на прогностической карте Гидрометцентра.

Синоптики предупреждают о сильном ветре до 17 метров секунду. В отдельных районах Воронежской области возможны грозы.

Напомним, в понедельник, 13 июня, Воронеж накрыл мощный ливень. Дождь шел около 40 минут, местами переходил в грозу и град. С потоком воды не справились ливневки, поэтому улицы города буквально ушли под воду.