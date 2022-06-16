Перейти на четырехдневную рабочую неделю мечтают 83% воронежцев

17% респондентов готовы на сокращение недели даже при условии понижения зарплаты Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Перейти на четырехдневную рабочую неделю хотели бы 83% воронежцев. Причем, из них 17% согласны на это даже при условии понижения зарплаты. Таковы результаты опроса, который провела компания HeadHunter.

Независимо от обстоятельств перейти на четырехдневку согласен 21% ИТ-специалистов, 18% специалистов сферы маркетинга, рекламы, PR и столько же представителей индустрии гостеприимства (туризм, гостиницы, рестораны).

Желающих сократить рабочую неделю, но с сохранением зарплаты больше всего среди специалистов по управлению персоналом (86%), работников сфер строительства, недвижимости и производства (по 72%).

Однозначно против четырехдневки 5% опрошенных. Противники чаще встречаются среди представителей высшего менеджмента (12%), работников научно-образовательной (12%) и медико-фармацевтической (12%) сфер, а также среди специалистов по закупкам (11%), бухгалтеров и юристов (по 10%).