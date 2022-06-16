В Воронеже «Лада» протаранила иномарку: пострадали мужчина и девочка-подросток

После столкновения иномарку отбросило на "Киа Соренто" Фото: ГУ МВД России по Воронежской области.

В областном центре на улице 9 Января столкнулись три автомобиля. В аварии пострадали 34-летний мужчина и 14-летняя девушка. ДТП произошло у дома 214/14 примерно в 21.35 среды, 15 июня. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области.

По предварительным данным, 60-летний водитель «Лада Веста» ехал по улице 9 Января со стороны Защитников родины в сторону Екатерины Зеленко. Он не выдержал необходимую безопасную дистанцию и врезался в «Киа Спортейдж», который ехал впереди. Иномарку по инерции отбросило на автомобиль «Киа Соренто».

Пострадавший мужчина ехал на пассажирском сидении «Лады Весты». Девочка-подросток – пассажир «Киа Спортейдж». Они оба жители Воронежа.