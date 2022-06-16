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Общество16 июня 2022 7:45

Воронежцам рассказали, как не накопить долгов по налогам

Для этого можно оформить согласие на получение уведомлений
Ирина КАЗАНИНА

Межрайонная инспекция ФНС России №15 по Воронежской области информирует, что у налогоплательщиков есть возможность оформить письменное согласие при обращении в любой территориальный налоговый орган Воронежской области - согласие налогоплательщика, плательщика сбора, плательщика страховых взносов, налогового агента на информирование путем получения СМС-сообщений или писем на электронную почту о наличии недоимки и (или) задолженности по пеням, штрафам, процентам. После этого налогоплательщик будет автоматически получать информацию о наличии задолженности, не чаще одного раза в квартал.

Форму согласия КНД1160068 для заполнения можно скачать на сайте УФНС или получить в инспекции.