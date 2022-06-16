Запрет на работу воронежского аэропорта в очередной раз продлили

Росавиация продлила запрет на перелеты в 11 российских аэропортах, в том числе в воронежском, минимум до 3.45 24 июня.

Приостановлена работа также аэропортов Анапы, Белгорода, Брянска, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты. Пассажирам рекомендуют использовать аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

Напомним, запрет на работу аэропортов ввели 24 февраля, когда началась спецоперация на Украине. В последний раз о продлении ограничений сообщали 11 июня.