Защитник воронежского «Факела» отпраздновал свою свадьбу на футбольном поле

со страницы ФК "Факел" ВКонтакте. Фото: другой источник.

В среду, 15 июня, защитник «Факела» Кирилл Суслов перестал быть холостяком. Он оформил свои отношения с очаровательной девушкой Викторией. В этот день молодожены побывали не только в загсе, но и поучаствовали в необычной фотосессии. Кирилл в костюме жениха и Виктория в платье невесты сфотографировались на футбольном поле вместе с игроками и тренерами «Факела». Причем девушке пришлось разуться. Дело в том, что каблуки могли повредить покрытие поля.

В комментариях к посту о свадьбе в группе «Факела» ВКонтакте Суслову пожелали, чтобы он не последовал примеру полузащитника Андрея Никитина. Он женился в марте и после этого почему-то стал играть хуже. Но к Суслову это вряд ли относится. Он пока не проходит в основной состав. Поэтому у Кирилла дела могут только улучшиться. Желаем, чтобы свадьба добавила вдохновения и на футбольном поле. Не зря же туда с молодой женой выходили!