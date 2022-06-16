В фотоловушку воронежского заповедника попали рысь, косули и волк с добычей в зубах

Рысь не часто попадает в объектив Фото: c cайта Воронежского заповедника.

Воронежский государственный биосферный природный заповедник имени В.М. Пескова опубликовал запись очередного «улова» фотоловушки. В этот раз в объектив попали самец рыси, самцы косули и волк с добычей в руках – не повезло оленю.

Как пояснили в заповеднике, рысь не часто удается увидеть на кадрах с фотоловушек. В этот раз самец оставил свою метку на упавшей сосновой ветви. Волки и копытные животные попадают на видео регулярно. К примеру, в конце апреля в фотоловушке оказался молодой самец благородного оленя, у которого начинают отрастать новые рога.

- Не только эти животные попали на нашу фотоловушку. На лесном перекрестке были еще кабаны, зайцы, барсуки и даже ежи. Но, к сожалению, они попадались мельком или ночью, когда на видеороликах рассмотреть что-либо достаточно сложно, - рассказали в заповеднике.