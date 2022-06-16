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Общество16 июня 2022 5:48

Воронежец пропал по дороге в Москву

Николай Химичев не выходит на связь с родными с 13 апреля
Мария Щербакова
Пропавший нуждается в медицинской помощи

Пропавший нуждается в медицинской помощи

Фото: поисковый отряд Лиза Алерт Воронеж ВКонтакте.

Волонтеры ищут пропавшего без вести 27-летнего парня из Воронежа. Николай Химичев уехал в Москву 13 апреля. До сих пор о нем ничего неизвестно. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт Воронеж». Там отметили, что парень нуждается в медицинской помощи.

Николай ростом 175 сантиметров, худощавого телосложения. У него темно-русые волосы, серо-голубые глаза. В чем он может быть одет неизвестно.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о пропавшем, просят позвонить по номеру телефона горячей линии отряда 88007005452 (бесплатно по РФ) или 112.