Воронежец пропал по дороге в Москву

Пропавший нуждается в медицинской помощи Фото: поисковый отряд Лиза Алерт Воронеж ВКонтакте.

Волонтеры ищут пропавшего без вести 27-летнего парня из Воронежа. Николай Химичев уехал в Москву 13 апреля. До сих пор о нем ничего неизвестно. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт Воронеж». Там отметили, что парень нуждается в медицинской помощи.

Николай ростом 175 сантиметров, худощавого телосложения. У него темно-русые волосы, серо-голубые глаза. В чем он может быть одет неизвестно.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о пропавшем, просят позвонить по номеру телефона горячей линии отряда 88007005452 (бесплатно по РФ) или 112.