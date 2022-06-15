В Воронеже 56-летнему мужчине пересадили роговицу

фото департамента здравоохранения Воронежской области

15 июня в Воронеже успешно пересадили роговицу 56-летнему мужчине. Операцию провели специалисты областной офтальмологической больницы. Как отметили в облздраве, ранее для проведения подобных вмешательств пациентов направляли в федеральные медицинские центры. Теперь кератопластика стала доступна воронежцам в родном городе. Причем бесплатно: по полису ОМС - в рамках оказания высокотехнологичной медицинской помощи.

Хирургическое вмешательство позволило восстановить зрение мужчине, у которого развилась патология зрения из-за старой армейской травмы. До операции пораженным глазом он практически не видел. Теперь пациенту предстоит реабилитация.

Операцию провел хирург-офтальмолог ВОКОБ Андрей Попов. Ему помогал опытный офтальмохирург Андрей Золоторевский.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Воронежские хирурги-офтальмологи впервые провели операцию по пересадке роговицы. 15 июня уникальную для региона процедуру сделали 56-летнему Виктору Тараканову. Пенсионер рассказал, что проблемы со зрением беспокоят его последние пять лет: обострилась армейская травма (подробнее)