Врачи бесплатно проконсультируют воронежцев в парке «Орленок»

17 июня в парке «Орленок» пройдет акция, приуроченная к Всероссийскому дню медицинского работника. Воронежцев проконсультируют специалисты центра здоровья городской поликлиники №1.

Медработники выполнят антропометрическое исследования, скрининговые обследования сердца, экспресс-анализ на холестерин и глюкозу, пульсоксиметрию, измерят артериальное давление и определят концентрацию угарного газа в выдыхаемом воздухе.

- Можно будет получить консультации дерматолога, офтальмолога и эндокринолога. После проведенных процедур гражданам выдадут «карту здоровья» с заключением терапевта, - отметили в департаменте здравоохранения Воронежской области.

Консультации бесплатные. При себе необходимо иметь паспорт, СНИЛС и полис обязательного медицинского страхования.

Акция продлится с 9.00 до 14.00.