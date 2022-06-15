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Общество15 июня 2022 16:37

Врачи бесплатно проконсультируют воронежцев в парке «Орленок»

Можно получить советы терапевта, дерматолога, офтальмолога и эндокринолога
Ярослав ИВАНОВ

17 июня в парке «Орленок» пройдет акция, приуроченная к Всероссийскому дню медицинского работника. Воронежцев проконсультируют специалисты центра здоровья городской поликлиники №1.

Медработники выполнят антропометрическое исследования, скрининговые обследования сердца, экспресс-анализ на холестерин и глюкозу, пульсоксиметрию, измерят артериальное давление и определят концентрацию угарного газа в выдыхаемом воздухе.

- Можно будет получить консультации дерматолога, офтальмолога и эндокринолога. После проведенных процедур гражданам выдадут «карту здоровья» с заключением терапевта, - отметили в департаменте здравоохранения Воронежской области.

Консультации бесплатные. При себе необходимо иметь паспорт, СНИЛС и полис обязательного медицинского страхования.

Акция продлится с 9.00 до 14.00.