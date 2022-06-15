Под Воронежем будут судить пьяного водителя, пытавшегося дать взятку сотрудникам ДПС

Воронежские следователи передают в суд дело 49-летнего жителя Лискинского района, обвиняемого в покушении на дачу взятки за незаконное бездействие.

Инцидент произошел поздним вечером 4 апреля 2022 года в поселке Давыдовка. Внимание сотрудников ДПС привлек автомобиль, совершавший во время движения опасные маневры. Во время проверки выяснилось, что находившийся за рулем 49-летний водитель был в состоянии алкогольного опьянения.

Не желая быть привлеченным к ответственности, мужчина в салоне служебного автомобиля предложил сотрудникам ГИБДД деньги за то, чтобы они закрыли глаза на нарушение и не составляли протокол. Мужчина положил 13 тысяч рублей между водительским и передним пассажирским сиденьями.

На предварительном следствии обвиняемый сознался и во взятке, и в том, что был пьян за рулем. Теперь его судьбу решит суд.