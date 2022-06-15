Воронежский «Факел» заключил контракт с крайним защитником из чемпионата Румынии

Опытный Евгений Шляков может усилить один из краев обороны "Факела". Фото со страницы ФК "Факел" ВКонтакте. Фото: другой источник.

Усилилась оборона «Факела». В клубе заключили контракт с 30-летним крайним защитником Евгением Шляковым. Рост этого игрока линии обороны 183 сантиметра, вес 73 килограмма.

Ранее Шляков выступал за команды «Динамо» (Брянск), «Тюмень», украинский «Днепр», астраханский «Волгарь», «КАМАЗ» из Набережных Челнов, «СКА-Хабаровск» и «Тамбов». Сезон 2021-2022 годов Евгений провел в элитном дивизионе Румынии. В клубе «УТА Арад» он отыграл 34 матча.

В линии обороне «Факела», напомним, почти все игроки продлили контракты. Неясна пока только ситуация с центральным защитником Неманьей Пейчиновичем.