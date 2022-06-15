В Воронеже рецидивист обокрал салон красоты

В Воронеже оперативно поймали рецидивиста, который обокрал салон красоты в Железнодорожном районе.

Владелица заявила в полицию, что из заведения на улице 25 Января украли деньги. Кто-то зашел в салон вечером и пользуясь случаем, что в зале в тот момент не было ни посетителей, ни сотрудников, похитил из офисного стола около 10 тысяч рублей.

Оперативники изучили записи с камер видеонаблюдения, расположенных на близлежащей территории, и установили личность подозреваемого. Когда 32-летнего воронежца задержали, он признался, что похищенные деньги уже потратил.

За кражу мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.