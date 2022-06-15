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Общество15 июня 2022 13:36

В Воронеже отключили электричество в домах на Московском проспекте

Случилась авария на подстанции завода имени Коминтерна
Олег КУЗНЕЦОВ
Жители трех домов на Московском проспекте вынуждены обходиться без света уже вторые сутки.

Жители трех домов на Московском проспекте вынуждены обходиться без света уже вторые сутки.

Фото: Анастасия МЕДЫНЦЕВА

Жители домов №№ 20, 24 и 28 уже вторые сутки вынуждены обходиться без электричества. Причем людям никто не может объяснить, когда им вернут свет.

В УК «РЭП-101», обслуживающей дом, сообщили, что случилась авария на распределительной подстанции завода имени Коминтерна. Оттуда идет высоковольтный кабель на аналогичное сооружение на заводе «Автоген», которое и снабжает эти три дома светом. Место повреждения кабеля нашли. Сейчас откачивают воду, образовавшуюся после сильного дождя 13 июня. После того, как ее уберут, начнут восстанавливать кабель. Возможно, электричество удастся вернуть в ночь с 15 на 16 июня.

Напомним, 16 июня из-за замены задвижки на водопроводе отключат холодную воду в домах на трех улицах Советского района.