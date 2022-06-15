В Воронеже отключили электричество в домах на Московском проспекте

Жители трех домов на Московском проспекте вынуждены обходиться без света уже вторые сутки. Фото: Анастасия МЕДЫНЦЕВА

Жители домов №№ 20, 24 и 28 уже вторые сутки вынуждены обходиться без электричества. Причем людям никто не может объяснить, когда им вернут свет.

В УК «РЭП-101», обслуживающей дом, сообщили, что случилась авария на распределительной подстанции завода имени Коминтерна. Оттуда идет высоковольтный кабель на аналогичное сооружение на заводе «Автоген», которое и снабжает эти три дома светом. Место повреждения кабеля нашли. Сейчас откачивают воду, образовавшуюся после сильного дождя 13 июня. После того, как ее уберут, начнут восстанавливать кабель. Возможно, электричество удастся вернуть в ночь с 15 на 16 июня.

Напомним, 16 июня из-за замены задвижки на водопроводе отключат холодную воду в домах на трех улицах Советского района.