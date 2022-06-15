В райцентре под Воронежем нашли свалку, вред от которой оценили в 580 млн рублей

Прокуратура области обратилась в полицию для поиска виновных в организации огромной несанкционированной свалки, обнаруженной в Борисоглебске. Прокуроры вместе со специалистами Центрально-Черноземного межрегионального управления Росприроднадзора оценили, что площадь объекта составляет более 8 000 кв.м. А объем складирования отходов превышает 24 000 кубометров.

- При этом обнаружены отходы, которые запрещено захоранивать. Размер вреда, причиненный почвам, составляет более 580 млн рублей, - отметили в прокуратуре Воронежской области. - Материалы прокурорской проверки направили в полицию для решения вопроса об уголовном преследовании виновных лиц за порчу земли.