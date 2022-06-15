Под Воронежем нашли опасные детские площадки

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Прокуратура Новоусманского района отправила в суд иски против администраций нескольких сел, чтобы на них возложили обязанности за ремонт детских площадок. В ходе проверок игровых объектов прокурорские сотрудники выявили множество нарушений, причем их оперативно не устраняли.

- В ходе проверки выявлены нарушения при эксплуатации и содержании детских площадок: игровые элементы находятся в неудовлетворительном техническом состоянии, представляющем угрозу для жизни и здоровья детей. Деформированы игровые снаряды, металлические элементы покрыты коррозией и не обработаны защитными средствами, территории детских площадок не отвечают требованиям по их благоустройству, - отметили в прокуратуре Воронежской области. – Глав шести сельских поселений обязали устранить нарушения закона, виновных привлекли к ответственности. Однако, в ходе проведенной в порядке контроля прокурорской проверки установлено, что ранее выявленные нарушения в полном объеме не устранены.