Федеральную трассу под Воронежем осветят за 71 миллион

Протяженность участка составит 3,5 километра Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

Объявлен конкурс на выполнение контракта стартовой стоимостью 71 миллион рублей для освещения 3,5 км трассы М-4 «Дон» под Воронежем, сообщает воронежское издание «De Facto». Подрядчика выберут седи субъектов малого и среднего предпринимательства – таковы условия.

В документах тендера также оговаривается, что победитель должен будет установить 205 опор освещения различной несущей способности. Эти работы необходимо завершить в срок до 30 марта 2023 года.

Заявки на участие принимаются до 23 июня, а победителя объявят 22 июля.