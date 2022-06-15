В Воронежской области определили кандидатов на посты председателей двух районных судов

Две вакансии председателей райсудов 22 июня могут заполниться. Фото: с сайта прокуратуры Воронежской области

Стала известна повестка дня очередного заседания квалификационной коллегии судей Воронежской области, которая состоится 22 июня. В ней будет участвовать председатель облсуда Василий Тарасов.

На заседании рассмотрят кандидатуры на посты председателей двух районных судов: Поворинского и Кантемировского. Первый может возглавить Игорь Куковский, второй – Татьяна Карпенко.

Кроме того, на коллегии рассмотрят заявления о прекращения полномочий. В отставку собирается уходить судья Борисоглебского горсуда Игорь Румынин. Также планирует уйти со своего поста мировой судья участка № 6 в Россоши Ольга Сорочинская.