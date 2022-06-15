Воронеж
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
+21°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество15 июня 2022 11:54

В Воронежской области определили кандидатов на посты председателей двух районных судов

Окончательное решение примут на коллегии 22 июня
Олег КУЗНЕЦОВ
Две вакансии председателей райсудов 22 июня могут заполниться.

Две вакансии председателей райсудов 22 июня могут заполниться.

Фото: с сайта прокуратуры Воронежской области

Стала известна повестка дня очередного заседания квалификационной коллегии судей Воронежской области, которая состоится 22 июня. В ней будет участвовать председатель облсуда Василий Тарасов.

На заседании рассмотрят кандидатуры на посты председателей двух районных судов: Поворинского и Кантемировского. Первый может возглавить Игорь Куковский, второй – Татьяна Карпенко.

Кроме того, на коллегии рассмотрят заявления о прекращения полномочий. В отставку собирается уходить судья Борисоглебского горсуда Игорь Румынин. Также планирует уйти со своего поста мировой судья участка № 6 в Россоши Ольга Сорочинская.