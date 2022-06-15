В Воронеже мать, избившую годовалую дочку, отправили в СИЗО

Фото Светланы Маковеевой

В Воронеже следователи предъявили обвинение 35-летней жительнице Воронежа, в одночасье ставшей знаменитой после избиения собственной маленькой дочки. Инцидент шокировал общественность. Напомним, 6 июня прохожий заметил во дворе на улице Цимлянской плачущую малышку с синяками на лице и вызвал врачей и полицию. Девочку с сестрой забрали из неблагополучной семьи и отправили в больницу. Сначала предполагали, что кроху избил дедушка, но оказалось все гораздо страшнее - малышку истязала мать. Теперь ее обвиняют в систематических побоях несовершеннолетней.

- Обвиняемая, будучи в состоянии алкогольного опьянения, на почве личной неприязни систематически била годовалую дочь, девочка испытывала физическую боль и психические страдания. Женщине предъявлено обвинение и избрана мера пресечения - в виде заключения под стражу до 8 августа 2022 года, - сообщили в следственном управлении СК России по Воронежской области. - Расследование уголовного дела продолжается.