Воронежец взял у заказчиков деньги за ремонт и пропал

Полученные деньги злоумышленник потратил на свои нужды Фото: из архива «КП»

Воронежские полицейские задержали 27-летнего местного жителя по подозрению в мошенничестве. Предварительное следствие установило, что мужчина договорился провести ремонт в домах двух своих знакомых. Взял с них предоплату около 50 тысяч рублей, пообещав вскоре начать работу. Но пропал. Когда «мастер» перестал выходить на связь, потерпевшие обратились в полицию.

По их обращению возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». Подозреваемого задержали. На допросе он признался, что потратил полученные деньги на личные нужды.

- Ранее он привлекался к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений, - уточнили в пресс-службе воронежской полиции.

Задержанного заключили под стражу. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.